SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı'dan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” açıklaması

Dr. Güner Dağlı, “Toplumumuzda bir hastalık olarak algılanan otizm, aslında yaşam boyu süren bir rahatsızlıktır” dedi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, otizmli çocukların iletişim konusunda büyük sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Prof. Dr. Dağlı, bu çocukların bazı kelimeleri aralıksız tekrarlayarak, insanlarla göz teması kuramayarak, tekrarlayan davranışlar gibi farklı şekillerde kendini belli ettiğine vurgu yaptı. Erken teşhis ve tedavinin çocuğun hayatının şekillenmesinde çok önemli bir faktör olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Dağlı, “Sayıları her geçen gün artan otizmli çocuklarımızın hayata katılımları için özellikle ailelere çok büyük ve önemli görevler düşmektedir. Bu rahatsızlığın üstesinden gelmek için ailelerin çocuğun durumunu kabullenerek, rehabilitasyon konusunda destek almaları hem kendilerini hem de çocuğun birey olma sürecini olumlu yönde etkiler. Ayrıca, otizm rahatsızlığı yaşayan bireylerin sorumluluğu sadece ailelerde değil tüm toplumdadır. Ayırım gözetmeksizin her bireyin hayata katılma hakkı vardır ve desteklenmesi gerekir” diye konuştu.