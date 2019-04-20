SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı:

Dr. Güner Dağlı, milletlerin gücünü, bağımsızlıktan aldığını belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün olan 23 Nisan 1920, büyük Türk milleti için bağımsızlığın en büyük simgelerinden biri olmuştur” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, milletleri ayakta tutan, bir arada olmalarını sağlayan önemli tarihi kavşaklar ve değerler bulunduğunu, ancak bağımsızlığın, bir milleti millet yapan en büyük güç olduğunu kaydetti.

Türk Milletinin tarih boyunca bağımsızlık adına hiçbir mücadeleden kaçınmadığını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “23 Nisan 1920 tarihi, büyük Türk milleti için bağımsızlığın en büyük simgelerinden biri olmuştur. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği üzere, ‘Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımıza 23 Nisan tarihini armağan eden Büyük Önderimiz, aynı zamanda geleceğimize de büyük bir inancı olduğunu göstermiştir. İnanıyoruz ki, yarınlarımızın teminatı çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, barış ve huzur içinde yaşayan bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mutluluğunu yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kurtuluş mücadelemizde canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” diye konuştu.