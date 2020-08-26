SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı:

Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajında “Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünü, bağımsız Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

Vatanın her karışının bayrağı ve milleti için canını vermekten çekinmeyen isimsiz kahramanların armağanı olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, “Tarihi boyunca özgür yaşamış Türk Milleti, iç ve dış düşmanlarına karşı bağımsızlık mücadelesini ilelebet sürdürecektir. Geçmişini bilmeyen, unutan milletlerin geleceği olamaz. Geçmişten dersler çıkararak, geleceğimizi şekillendirmeli, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden kahramanlarımız için mücadelemizden vazgeçmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Vatan toprağının emanetçilerin yetiştiren eğitimcilere ve gençlere büyük görevler düştüğünün altını çizen Prof. Dr. Dağlı, “Eğitimdeki başarımız uluslararası arenada da zaferlerle sonuçlanacak, Türk Milleti hak ettiği başarıya ulaşacaktır. Büyük Atamızın da belirttiği gibi ‘Ne mutlu Türküm diyene' Nice 30 Ağustos Zafer Bayramlarını birlik ve beraberlik içinde kutlamak dileğiyle” ifadelerine yer verdi.