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SANKO Üniversitesi Siverek'te

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Nurten Budak,Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere bir araya geldi.


Eski öğrencilerinden diyetisyen Şükran Kıran'ın konuğu olarak Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere sunum yapan Prof. Dr. Nurten Budak,ayrıca “Ergen Beslenmesi” konulu konferans verdi.


Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi konusunda seslenen Prof. Dr. Budak, “Beslenme bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Ergenlik döneminde öğrenciler tüketmesi gereken besinleri günde ne kadar tüketmeleri gerekiyorsa, o kadar almalıdır. Bu dönemdeki beslenme tarzınızın, bundan sonraki hayatınızı tümüyle etkileyeceğini unutmamalısınız” dedi.


Besinleri satın alma, hazırlama, saklama ve pişirme ilkeleri


Organizasyonun öğleden sonraki bölümünde ise Prof. Dr. Budak,okulun Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerine “Besinleri Satın Alma, Hazırlama, Saklama ve Pişirme İlkeleri” konusunda bir eğitim verdi.


Bireysel ve mutfak hijyenine uygun şekilde okulun Sağlık Mutfağında gerçekleşen eğitimde Prof. Dr. Budak, yumurta, etler, süt ve ürünleri, sebze ve meyveler ile ekmek ve tahılların sağlıklı beslenme ilkelerine uygun olarak satın alınması, saklanması, pişirmeye hazırlanmasını ve pişirilmesini örneklerle anlattı.


Organizasyonun sonunda SANKO Üniversitesi ile ilgili bilgilendirme yapılarak, tanıtım materyalleri dağıtıldı.

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