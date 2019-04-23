SANKO Üniversitesi tanıtıldı

Hatay Dörtyol Özel Özbil Sağlık Meslek Lisesi 12'inci sınıf öğrencileri SANKO Üniversitesi'ni gezerek, bilgi aldı.

Üniversite ortamını görmek ve verilen eğitime ilişkin bilgi almak için rehber öğretmen Önder Şafak Talay eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret eden öğrenciler, akademisyenlerle de bir araya geldi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Görevlisi İpek Katırcı Kırmacı, fizyoterapi mesleği hakkında bilgi verdi. Kırmacı, bölümün çalışma alanları ve öğrencilerin kariyer planlamasına katkıları ile ilgili paylaşımda bulundu. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr Üyesi Deniz Mıhçıoğlu da bölümün öğretim üyelerini, faaliyet alanlarını ve projelerini anlattı. Dr. Öğretim Üyesi Mıhçıoğlu, bölüm laboratuvarını gezdirdiği öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Hemşirelik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılınç ise öğrencilerin, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamalı eğitim aldıklarına ve mezunların çoğunun aynı hastanede istihdam edildiğine dikkat çekti. Aynı bölümden hemşire Büşra Atsal, öğrencilerin aldıkları ödüllere, sosyal sorumluluk projelerine, etkinlikler ve mezun olduktan sonraki istihdam olanakları konusuna değinerek, Yüksek Lisans Programıyla ilgili bilgi sundu.

Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdür V. Begüm Tekin ise üniversitenin bursları, sosyal imkânları ve öğrenci yerleştirme sıralamaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret öğrencilere hediyelerin takdimi ve birlikte fotoğraf çekimiyle son buldu.