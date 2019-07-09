SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir ilk daha

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tıpta uzmanlık eğitimi vermek üzere yetkilendirdi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, “Tıp Fakültesi olarak 2014 yılında başladığımız tıp eğitimi yolculuğuna bundan böyle başka bir önemli aşama olan mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini de eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başlangıç olarak fakültenin iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji ve radyoloji anabilim dallarının, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından gerek öğretim üyeleri ve gerekse klinik altyapıları açısından değerlendirilerek tıpta uzmanlık eğitimi vermek üzere tam yetkilendirildiğini belirten Prof. Dr. Akkın, “Bu kurumumuz açısından çok önemli bir çeşit akreditasyon. Kuruluşumuzun beşinci yılında, vakıf üniversitesi tıp fakülteleri arasında bu konuda inceleme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilerek tam yetkilendirilen sadece birkaç fakülteden biri olabilmek bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen, başta ilgili anabilim dalı başkanı öğretim üyelerimiz olmak üzere, bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl elde ettiğimiz tıpta uzmanlık eğitimi yetkilendirmesi sayesinde, tıpta uzmanlık sınavı sonucunda asistanlık hakkını elde edecek olan hekimler, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanemiz kliniklerinde uzmanlık eğitimi görmeye başlayacaklar. Fakültemizin ilk asistanları arasında önümüzdeki yıl vereceğimiz ilk mezunlarımızı da görmek bizler için ayrı bir sevinç olacak. Böylece, eğitim modeliyle birlikte hocasından öğrencisine ve asistanına kadar tüm bileşenleriyle SANKO Tıp Fakültesi ekolünün kurumsallaşması yönünde önemli bir adım daha atmış olacağız” diye konuştu.