SANKO Üniversitesi ve SANKO okulları personelleri iftarda buluştu

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve eşi Ülgan Konukoğlu tarafından çalışanlar için Şato Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'nun eşi SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu ve eşi Zeynep Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna, Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Özerbaş, Satış Pazarlama Müdürü Orhan Ahi, SANKO Okulları Danışma Kurulu Üyesi Ferhan Sağım, Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İlkokul Müdürü Hülya Bingül, Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, Liseler Müdürü Uğur Topuz, İşletme Müdürü Mine Simitçi, AJK Tekstil Genel Müdürü Sevim Karakaş, SANKO Holding Personeli Direktörü Gündüz Taşkın, öğretim üyeleri, hekimler, öğretmenler ve idari çalışanlar katıldı.

SANKO Holding Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu yaptığı konuşmada SANKO Ailesi ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Değerli SANKO ailesi çalışanları hepiniz hoş geldiniz. Sanko ailesinin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum. Kazasız belasız bir bayram olsun. Allah hepimize gelecek Ramazan ayında buluşmayı nasip etsin” dedi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan ve Cengiz Konukoğlu'nun masaları dolaşıp konuklara hoşgeldiniz demelerinin ardından, SANKO'da 10, 15 ve 20 yıldan bu yana çalışan 22 personele içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket verildi.

Ayrıca, 20 yıl ve üzerinde çalışanlara ise İstanbul Altın Rafinerisinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise, SANKO'da 23 yıldan bu yana çalışan ve iftarda bulunan en kıdemli personel olan SANKO Üniversitesi Hastanesi Teknik Servis Personeli Ahmet Fırat'a ise “En Kıdemli Personel” özel armağanı takdim edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra yapılan çekilişle şanslı çalışanlar da 7 tam ve 7 yarım altın kazandı.