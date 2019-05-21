SANKO Üniversitesi ve SANKO Park AVM çalışanları iftarda buluştu

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu tarafından Şato Restoran'da verilen iftar yemeğine, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, SANKO Park Müdürü Niyazi Büyükaksu, SanKO Park İşletme Müdürü Taner Neng, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Hastane Müdürü Hüseyin Söylemez, Satış Pazarlama Müdürü Orhan Ahi ve SANKO Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı da olan Abdulkadir Konukoğlu tüm çalışanların Ramazan Ayını kutlayarak, “Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl da hep birlikte bir araya geliriz” temennisinde bulundu. Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ve yöneticiler de masaları dolaşarak, tüm konukların Ramazanlarını kutladı. İftarda ayrıca SANKO'da 10, 15, 20, 25 ve 30 yıldan bu yana çalışanlara, kendi fotoğrafları lazerle işlenen kristal plaketler takdim edildi.

Ayrıca 20 yıl ve üzerinde görev yapanlara İstanbul Altın Rafinesinde özel olarak bastırılan SANKO logolu tam altın ile takım elbise, SANKO Holding bünyesinde 30. yılı olan iftar yemeğindeki en kıdemli personel SANKO Üniversitesi Mali İşler Sorumlu V. Semra Kırtan'a da “En Kıdemli Personel” olarak özel armağanı verildi.