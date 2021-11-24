SANKO Üniversitesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Dr. Güner Dağlı, “Öğretmenlerimiz, yarınların ümidi çocuklarımızın ülkemize sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinde en büyük role üstlenmişlerdir” dedi.

SANKO Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında akademik kadroda görev yapan personele isimlerinin yazılı olduğu porselen tabak armağan edildi.

Akademisyenleri çalıştıkları birimlerde ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Dağlı, güçlü yarınlara ulaşmanın nitelikli bir eğitimden geçtiğini belirterek, öğretim üyelerine çabalarından dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Dağlı'nın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram da kutlamaya katıldı.