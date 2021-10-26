SANKO Üniversitesi'nde akademik yükselmeler devam ediyor. Dr. Öğretim Üyeleri Nimet Yılmaz ve Pınar Günel Karadeniz “doçent” unvanını aldı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nimet Yılmaz ve Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Günel Karadeniz'in akademik unvanları, gerekli bilimsel koşulları sağladıklarından dolayı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından doçentliğe yükseltildi. Doç. Dr. Pınar Günel Karadeniz, Biyoistatistik alanında akademik çalışmalarını sürdürürken, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Doç. Dr. Nimet Yılmaz, akademik çalışmalarının yanı sıra, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı olarak hasta kabulüne devam ediyor.