SANKO Üniversitesi'nde akreditasyon belgeleri yenilemesi

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Akreditasyon, eğitimde kalitemizin ve başarımızın tescilidir" dedi.

Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarının daha önce iki yıl süreyle akredite edildiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Başvurumuzun ardından üniversitemizi ziyaret eden SABAK yetkilileri, eğitim-öğretim faaliyetlerimizin kalite ve yeterlik açısından denetiminin yanı sıra, akademisyenlerimizle görüşmeler yaptı” ifadelerini kullandı.

Yoğun ve titiz incelemeler sonucunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarının, toplamda beş yıla tamamlanacak şekilde üç yıl daha akredite edilmeye hak kazandığına vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde fark oluşturan Üniversitemiz, alanında uzman akademik kadro öncülüğünde ve ileri teknolojiye dayalı uygulama alanları ile yüksek kalitede eğitim vererek, ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip geleceğin nitelikli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programlarımızın aldığı akreditasyonlar, kaliteli bir eğitim süreci için her türlü donanıma ve imkana sahip olduğumuzun göstergesidir. Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren, göğsümüzü kabartan pek çok proje ve başarıya imza attık. Emeklerimizin karşılığını almak gurur verici. Başarılarımızı arttırarak devam ettireceğimize inancım tamdır.

Bu başarıda katkısı olan herkesi özverili çalışmaları için tebrik ediyorum. Üniversitemizin kuruluşu ve sonraki süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen Mütevelli Heyet Onursal Başkanımız Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Başkanımız Zeki Konukoğlu, Mütevelli Heyet Üyelerimiz ve üniversitemizin kurucu iradesi Konukoğlu Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.”

Akreditasyon nedir

Akreditasyon; eğitim program ve hizmetleri niteliğinin sistematik bir yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntemdir.

Akreditasyonun amacı, yükseköğretim kurumları tarafından sunulan eğitimin kabul edilebilir kalite düzeylerini karşılamasını sağlamaktır. Bununla birlikte kurumsal gelişimler için hedefler oluşturan akreditasyon, eğitim standartlarının da bir kalite göstergesidir. Akredite programlar ve kurumlar, akreditasyon verilmeden önce titiz bir incelemeye tabi tutulur ve kurumsal programların kalitesini gösteren standartlara ve politikalara sürekli uyumu sağlamak için düzenli olarak değerlendirilir.

SABAK hakkında

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulan bağımsız bir dernektir. SABAK bu hedefle, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini hedeflemektedir.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.