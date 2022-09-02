Sanko Üniversitesi'nde anatomi doktora programı açıldı

Bilim, eğitim ve sağlık alanında SANKO farkını yaşatmak için 2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nin, her geçen yıl daha da büyüyerek, başarılı bir gelecek inşa etmek isteyen gençler tarafından yoğun bir şekilde tercih edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Başardıklarımız, başaracaklarımızın bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Tıp Fakültesi Dekanı ve Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise Anatomi Doktora Programına ilk öğrencileri beklediklerini söyledi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde halen eğitim veren Biyoistatistik Doktora Programı yanında YÖK Genel Kurul Kararı ile 03.08.2022 tarihinde Anatomi Doktora Programının açılmasının uygun görüldüğünü belirten Prof. Dr. Akkın, şöyle devam etti:

“2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde ilk öğrencilerimizle başlayacak Anatomi Doktora Programımızda, Anatomi alanında iki Profesör ve bir Dr. Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Ayrıca Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji, Biyoistatistik ve Radyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Profesör öğretim üyelerimizden de eğitim programında destek alınacaktır.”

Prof. Dr. Akkın, Anatomi Doktora Programının amacının; kadavranın hazırlanması ve saklanmasından itibaren, makroskobik anatomi ağırlıklı olmak üzere mikroskobik anatomi, radyolojik anatomi ve klinik anatomi dersleriyle pekiştirilerek, öğrencinin anatomi doktora programında nitelikli ve yeterli bir akademik eğitim almasını sağlamak olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Akkın, öğretim dili Türkçe olan Anatomi Doktora Programıyla ilgili olarak ayrıca şu bilgileri paylaştı:

“Programa, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokullarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilecekler. Ulaşım açısından büyük bir avantajı olan şehir merkezindeki yerleşkemizde öğrenim gören öğrencilerimizin rahatlıkla kullanabileceği teknolojik donanıma sahip Anatomi Laboratuvarı, Multidisiplin Laboratuvarı, Çok Amaçlı Laboratuvar ve Bilgisayar Laboratuvarı ile çok sayıda dijital kaynağa rahatlıkla ulaşılabilen alt yapısı güçlü bir kütüphanemiz bulunmaktadır.”

Prof. Dr. Akkın, “Mezunlarımız devlet veya vakıf üniversitelerinin Anatomi Ana Bilim Dallarında araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak mesleki kariyerlerine devam edebilmekte, yurtdışında da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışabilmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Başvuru kabul koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.sanko.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.