SANKO üniversitesinde bayramlaşma

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, “Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramı sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu geçirmenizi diliyorum” dedi.

Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü'nün bir başarıya imza atarak, Süper Lig'e yükseldiğini anımsatan Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Bize çifte bayram yaşatan takımımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özel aracıyla kent dışına çıkacak olan sürücüleri de uyaran Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Bayramı şehir dışında geçirecek arkadaşlarımızın araç kullanırken dikkat etmelerini istiyorum. Sağlık ve mutlulukla gidip gelin” temennisinde bulundu.