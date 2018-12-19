SANKO Üniversitesi'nde bilimsel etkinlik

Murat Can Çobanoğlu, Algoritmik Terapötik Onkoloji / Yapay Zekâ İle Kanser İlaç Keşfi konusunda konferans verecek.

Toplantı, 21 Aralık Cuma günü saat 11.30'da SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenecek. İlgi duyan bilim insanları ve adayları toplantıya davetiyesiz katılabilecek.

Dr. Murat Can Çobanoğlu

2004 yılında TED Ankara Koleji International Baccalaureate programını, 2008 yılında Onur Bursu ve Yüksek Başarı ödülü ile Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Doktorasını burslu olarak Amerika'da Carnegie Mellon Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi ve Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak işlemsel biyoloji programında olağanüstü akademik başarı ödülü ile tamamladı. 2016 yılında Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Fakültesi'nde çok genç yaşta hoca olarak, Çobanoğlu Laboratuvarı'nı kurdu.

Dr. Çobanoğlu, Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Fakültesi'nde Biyoinformatik Bölümü'nde kurduğu ve yönettiği Çobanoğlu Araştırma Laboratuvarı'nda, yapay zekâ ile kanser ilacı keşfi çalışmaları yapmaktadır. Mevcut ilaç keşif süreçleri milyonlarca kimyasalın tesadüfi şekilde denenmesi ile ilerlemektedir. Haliyle, yüksek miktarda başarısızlık ve ağır maliyetler içermektedir.

Halen kliniği yansıtacak kalitede deney düzenekleri mevcutsa da, bunlar az sayıda (5-10 gibi) ilaç denenmesine izin verdiği için ilaç keşfinin ön aşamalarında kullanılmamaktadır. Çobanoğlu Laboratuvarı'nın temel hedefi az sayıda ancak başarı olasılığı yüksek ilaç adaylarını belirlemek ve sonra bu ilaçları kliniği yansıtan deney düzeneklerinde test etmektir. Kaliteli ilaç adaylarının belirlenmesi, yapay zekâ ve işlemsel veri analizi teknolojileri ile sağlanmaktadır.

Çobanoğlu Laboratuvarı erken bir başarı hikâyesi olarak şu anda tedavisi olmayan bir deri kanseri tipinde etkili bir ilaç adayı keşfetmiştir. Bu ilaç adayı 2018 Nobel Tıp Ödülü alan Prof. James Allison'ın laboratuvarında bağışıklık sistemi ile etkileşimi açısından test edilmektedir. Bir yandan da Wistar Enstitüsü'nde Prof. Meenhard Herlyn aynı ilaç adayını faredeki insan tümörü modellerinde test etmektedir.