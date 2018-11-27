SANKO Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü etkinliği

SANKO Üniversitesi'nde, Dünya Engelliler Günü nedeniyle 7 Aralık 2018 Cuma günü, “Engelleri Aşmak” konulu bir sempozyum düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'nın moderatörlüğünde Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda yapılacak olan sempozyum saat 09:00'da başlayacak. “Birlikteysek Başarırız” konulu sempozyumda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Umut Uztürk, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender, Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu, Ampute Milli Futbol Takımı Sporcusu Fatih Karakuş, Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı Genel Menajeri Ramazan Taşkın, Limitsiz Spor Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Cem ve TRT Spor Engelsiz Spor Programı Muhabiri Cem Çınar, birlikte başarmanın yollarını paylaşacak.

Sempozyum başkanı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun'un moderatörlüğünde “Hayata Renk Katanlar” başlığı ile düzenlenecek oturumda ise bazı sporcular başarı öyküleri ile topluma nasıl rol model olduklarını anlatacak.

Sempozyuma katılacak sporculardan Abdullah Öztürk, masa tenisinde 2015 Avrupa Şampiyonası'nda bireysel ikincilik, takım olarak birincilik, 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında altın madalya, takım olarak bronz madalya, 2018 Paralimpik Masa Tenisi Dünya Şampiyonası Erkekler Class 4 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Ali Öztürk isimli sporcu masa tenisinde 2015 Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak üçüncülük, 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında takım olarak bronz madalya, 2018 Paralimpik Masa Tenisi Dünya Şampiyonası Erkekler Class 5 kategorisinde altın madalya alarak Dünya Şampiyonluğu elde etti.

Beytullah Eroğlu ise yüzmede 2005 yılı Türkiye şampiyonu, 2011 Avrupa Şampiyonu, aynı şampiyonada ikinci, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda finalinde yedinci oldu, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda finalde yüzdü, 2017 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu oldu ve toplamda 71 kez milli mayo giydi.

Nazmiye Muslu Muratlı da halterde 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda 109 kilo ile rekor kırarak altın madalya kazandı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı, paralimpikte üst üste altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Sevilay Öztürk, yüzmede Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstünde birinci olarak altın, 50 metre kelebek stilde de ikincilikle gümüş madalya kazandı. 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası ikincisi, Rio Olimpiyatları'na katılarak finalde yarışma başarısı gösterdi.

Bu arada, etkinlikler kapsamında SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü organizasyonunda, SANKO Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri yılın en başarılı sporcusunu ve takımını seçecek.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda 7 Aralık 2018 Cuma günü 09:00-18:00 saatleri arasında düzenlenecek sempozyuma, “Birlikteysek Başarırız” sloganıyla hareket herkes katılabilecek.