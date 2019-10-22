SANKO Üniversitesi'nde halka açık konferans

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Ekim 2019 tarihinde saat:11.00'de Demans (Bunama) Hasta Okulu düzenleniyor.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanları Prof. Dr. A. Münife Neyal ve Uzm. Dr. Yasemin Ekmekyapar Fırat, ülkemizde ve dünyada giderek önem kazanan bir durum olan yeti yıkımı, günlük yaşam aktivitelerinde ve kendine bakımda bozulmaya sebep olan, engelliliğe yol açan bir grup hastalığın ortak ismi olan demans ve demansla yaşam hakkında bilgiler paylaşacak. Aynı zamanda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Neyal ve Uzm. Dr. Fırat tarafından düzenlenen konferans, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda 26 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Konferansa, dileyenler davetiyesiz ve ücretsiz katılabilecek.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.