SANKO Üniversitesi'nde Hemşire adayları ile online söyleşi

Dr. Sevilay Şenol Çelik, Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin hemşireleri, geleceğin sağlık sisteminin liderlerinden biri olarak gösterdiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle “COVID-19 Pandemi Süreci ve Türk Hemşireler Derneği” konulu online söyleşi düzenlendi. Dr. Sevilay Şenol Çelik'in konuşmacı olarak katıldığı online söyleşinin yöneticiliğini SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu yaptı. Dr. Çelik, COVID-19 salgınının, 2021 yılının ortalarına yaklaşılan bu günlerde tüm dünyayı etkilemeye devam ettiğini anımsattı. Dünya Hemşireler Günü'nün, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da COVID-19 salgının gölgesinde yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Çelik, Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin, 2021 Yılı Hemşirelik Günü'nün temasını “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” olarak belirlediğini ve hemşireleri geleceğin sağlık sisteminin liderlerinden biri olarak gösterdiğine vurgu yaptı.

Salgın sürecinde en büyük yükün sağlık sektörünün üzerine düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Çelik, şöyle devam etti:

“Hemşireler, salgınla mücadelenin en ön saflarında yer almış, kendilerinin ve ailelerinin sağlığını riske atıp, birçok sorun ve zorluklar yaşayarak, toplumun hak ettiği nitelikli ve güvenli sağlık bakım hizmetini sunmak için mücadele etmiş ve kesintisiz bakım sağlamıştır. Salgın dönemi, tüm dünyada hemşireliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu, iyi eğitim almış, nitelikli ve deneyimli hemşirelere ihtiyaç duyulduğunu, hemşireler olmadan, ülkelerin salgınlara karşı savaşı kazanamayacağını göstermiştir."

Dünya hemşireler gunünü de kutlayan Prof. Dr. Çelik, “Toplumun sağlığına kavuşmasını sağlamak ve yaşamları kurtarmak için mücadelesini sürdüren meslektaşlarımızı tebrik ediyor, hayatını kaybeden meslektaşlarımı ve acılı ailelerini saygıyla anıyor, bu zor şartlarda çok daha anlamlı olan Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

"Hemşireler hala hasta bakmaya devam ediyor"

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ise COVID-19 salgınının 2020 yılından bu yana çok sayıda can kaybına neden olduğunu anlattı. Zorlu pandemi sürecinde de hemşirelerin görevlerini yapmaya devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Ovayolu, “Salgınla mücadelede sağlık çalışanları büyük sorumluluklar aldı ve almaya da devam ediyor. Bu ekipte en ön saflarda olan hemşireler büyük bir özveriyle çok zor şartlarda tüm enerjileriyle hala hasta bakmaya devam ediyorlar. Bu süreçte hayatlarını kaybeden tüm hemşirelerimizi saygıyla anıyor, büyük bir özveriyle çalışan sevgili meslektaşlarımın bu güzel gününü kutluyorum” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Prof. Dr. Çelik, katılımcıların sorularını yanıtladı.