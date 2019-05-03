SANKO Üniversitesinde hemşirelik haftası kutlaması

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kutlaması nedeniyle Şato Restoran'da düzenlenen gecede bir araya geldi.

Gecede, gönüllerince eğlenen ve keyifli zaman geçiren akademisyenler ve öğrenciler bütün bir yılın yorgunluğunu attı. SANKO Üniversitesi idari kadrosu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin katıldığı yemeğin sonunda pasta kesildi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında doktora eğitimleri veriliyor.