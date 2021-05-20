Sanko Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası kutlandı

SANKO Üniversitesi'nde 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, 12 - 18 Mayıs Hemşirelik Haftasını nedeniyle Hemşirelik Bölümünde görev yapan akademisyenlere armağan takdim etti.

Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ın, tüm dünyada "Hemşireler Günü" olarak kutlandığını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, çalışmalarından dolayı akademisyenlere teşekkür ederek, başarılar diledi.

SANKO üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane hizmetleri, anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.