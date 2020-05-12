Sanko Üniversitesi'nde hemşirelik haftası kutlanıyor

SANKO Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında hemşirelik bölümü akademisyenlerine armağan takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, hemşirelik bölümünde görevli akademisyenleri, ziyaret ederek, 12 - 18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutladı.

Prof. Dr. Dağlı, akademisyenlere başarılar dileyerek, bu zorlu sürecin üstesinden birlik ve beraberlik içinde geleceklerini söyledi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.