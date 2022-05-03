Sanko Üniversitesi'nde hemşirelik sempozyumu

Hemşirelik Haftası etkinlikleri SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, ilki düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmalarını SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinloğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu yapacak. Dört oturumdan oluşacak sempozyumda oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Prof. Dr. Nuran Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık ve Hemşire Kübra Çiftçi üstlenecek. Sempozyumda Prof. Dr. Samiye Mete (Emekli Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Sultan Taşçı (Kayseri Erciyes Üniversitesi SBF Dekanı, Öğretim Üyesi, SABDEK Başkanı), Doç. Dr. Dr. Gülten Koç (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi, Hemşirelikte Liderlik Derneği ve Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık (Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi), Uzm. Hem. Ceylan Özyılmaz (SANKO Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü), Sümeyra Karayılan (Hemşirelik Ana Bilim Dalı Lisansüstü Öğrencisi), Alican Yıldız (Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi), Halime Nur Dağcı (Hemşirelik Bölümü 2'nci Sınıf Öğrencisi), Yunus Algam (Hemşirelik Bölümü 2'nci Sınıf Öğrencisi) konuşmacı olarak yer alacak. Sempozyuma kayıt yaptırmak için, SANKO Üniversitesi web www.sanko.edu.tr adresinden ya da Öğr. Gör. Mustafa Kavak, Arş. Gör. Ebru Karaaslan ve Arş. Gör. Sinem Bebek'e 342 211 65 00 (1582) numaralı telefondan ulaşılarak veya mustafa.kavak@sanko.edu.tr, sinem.bebek@sanko.edu.tr, ebru.karaaslan@sanko.edu.tr adreslerinden bilgi alınabilir.