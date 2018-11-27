SANKO Üniversitesi'nde “İştahsız çocuklarda tanı ve tedavi yaklaşımları” konulu panel düzenlendi

Dr. Muazzez Garipağaoğlu, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen panelde, “İştahsız Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları” konusunu anlattı.

Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, iştahsızlığın tedavisinin, doktor, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, konuşma terapisti gibi meslekleri içeren multidisipliner (bilimsel veya teknik alanda birden fazla bilim dalının bir arada kullanılması) bir yaklaşımı gerektirdiğini söyledi.

“İştahsızlık, besini alma ya da yemek yeme konusunda isteksizliktir. Her yaşta görülebilen olumsuz bir yeme davranışıdır” diyen Prof. Dr. Garipağaoğlu, kişisel, ailevi, ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel faktörlerin iştahı olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Garipağaoğlu, daha önceki deneyimlerin, besinin görünümü, kokusu, hatta besin hakkında konuşulmasının dahi iştahı etkileyen faktörler arasında olduğuna vurgu yaptı. İştahsızlığın, organik ya da non-organik/psikososyal nedenlerle meydana gelebildiğini ve çocuklar açısından en önemli sonucunun, büyümeyi olumsuz etkilemesi olduğunu belirten Garipağaoğlu, “İştahsız çocuğun değerlendirmesinde, öncelikle doktora başvurmak ve organik bir nedenin olup olmadığını araştırmak gerekir. Bunun için dikkatli bir öykü alınması, tam bir fizik muayene, büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi ve tam kan sayımı, idrar incelemesi, parazit araştırması gibi bazı temel laboratuvar tetkiklerin yapılması gerekir. Değerlendirmede, beslenme yetersizliğine bağlı bir sağlık sorununun ortaya çıkması, örneğin aneminin gelişmesi, büyüme-gelişme durumunun olumsuz etkilenmesi, son 1-2 ay içinde vücut ağırlığının bir ya da daha fazla persentil (bebeğin gelişiminin normal şekilde ilerleyip ilerlemediği hakkında ipucu vermek için kullanılan büyüme eğrisidir) düşmesi, vücut ağırlığının yaşa ve cinse göre 2 SS (Standart Sapma) altında olması veya vücut ağırlığının yaşa göre ideal ağırlığın yüzde 80'inden daha az olması, iştahsızlığın endişe edilmesi gereken bir durum olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.

"İştahsızlığın tedavisi, multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir”

Prof. Dr. Garipağaoğlu, iştahsızlığın tedavisinin, doktor, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, konuşma terapisti gibi meslekleri içeren multidisipliner bir yaklaşımı gerektirdiğinin altını çizdi. Tedavinin beslenme davranışına ve beslenmenin içeriğine yönelik olmak üzere iki aşamalı yürütüldüğünü anlatan Garipağaoğlu, “Psiko-sosyal nedenlerle ortaya çıkan iştahsızlığın tedavisi zaman alır, sabır gerektirir. Ancak iştahsız çocukların anneleri genellikle aceleci davranırlar, kısa sürede sonuç almak isterler. Annelerin bu tutumu, sonucu değiştirmeyeceği gibi profesyonellerin de işini zorlaştırır” diye konuştu.

Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen panelde, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Diyetisyen Funda Esin Fakılı ise “Vaka Sunumları” yaptı.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ve Uzman Diyetisyen Funda Esin Fakılı'ya, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.