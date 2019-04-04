SANKO Üniversitesi'nde “Karpal Tünel Sendromu” tartışılacak

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi salonunda 8 Nisan 2019 Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Büdeyri “Karpal Tünel Sendromu Nedir”, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Uzm. Dr. Egemen Ayhan “Tamamen Uyanık El Cerrahisi (Wıde Awake Hand Surgery-Walant)”, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deran Oskay “Karpal Tünel Sendromunda Rehabilitasyon”, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Öksüz “Karpal Tünel Sendromunda Duyu Eğitimi” konularında sunum yapacak.

SANKO Üniversitesi Fizyoyaşam Kulübü ve El Terapistleri Derneği'nin katkılarıyla 8 Nisan 2019 Pazartesi günü 09.30 - 12.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğe dileyen herkes katılabilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.