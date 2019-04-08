SANKO Üniversitesinde “Karpal Tünel Sendromu” tartışıldı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi salonunda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, konuşmasına Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutlayarak başladı.

Başarılı işler yaptıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Fizyoterapist sayısı çok az olduğu için 30 yıl boyunca çok istememe rağmen yoğun bakımda bir fizyoterapistle çalışma şansım olmadı. Yıllar sonra SANKO Üniversitesi'nde göreve başladığımda böyle bir fırsata sahip oldum. Ne mutlu bizlere, yeni açılan alanlarda tartışma, konuşma şansına sahibiz. Üniversitemizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak çok başarılı işler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Kadromuz her geçen gün daha da güçleniyor. Sadece lisans değil, yüksek lisans öğrencilerimizi de bugün aramızda görmek bizleri çok gururlandırıyor” dedi.

El ve el bileği ilgili yaralanmalarının, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ortopedi ve travmatoloji alanında son derece popüler tedavi yaklaşımlarının tartışıldığı güncel konular olduğunu kaydeden Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, “Fonksiyon açısından beynimizin uzantısı olarak kabul edilen elimiz, günlük yaşam aktivitelerimizi, mesleki becerilerimizi ve sportif aktiviteleri gerçekleştirmede en önemli role sahip uzvumuzdur. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlimiz Uz. Fzt. Halil İbrahim Ergen'in danışmanlığını yaptığı FizyoYaşam Kulübü öğrencilerimiz ile El Terapistleri Derneği de toplantımızı bu amaç doğrultusunda düzenlenmiştir. Bugün 8 Nisan, Türkiye'de Fizyoterapistler Günü. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum. Bu toplantının düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Günümüzün ve geleceğin parlayan yıldızı fizyoterapistlik mesleğinin gelecek temsilcileri sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum, yolları ve şansları açık olsun” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi FizyoYaşam Kulübü Başkanı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Demirçubuk, el rehabilitasyonunun yeni yaklaşımların ortaya çıkmasıyla, her geçen gün kapsamı genişleyen ve uzmanlık isteyen bir dal haline geldiğine vurgu yaptı. Demirçubuk, bu alan ile ilgili bilgileri güncellemek ve yeni bakış açılarına sahip olabilmek için kulüp olarak bu bilimsel toplantıyı düzenlediklerine dikkat çekti.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Büdeyri ise “Karpal Tünel Sendromu Nedir?” konusunda sunum yaptı. “Karpal Tünel Sendromu ilgili avuç içerisinde, özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında ağrı, uyuşukluk ve karıncalanmaya neden olan ve yaygın görülen bir problemdir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Büdeyri, “Bu durum önemli sinirlerden biri olan Median'ın, el bileği seviyesinde basıya maruz kalması veya sıkışması sonucu meydana gelir. Hastaların çoğunda, durumun zamanla daha kötüye gittiğinden erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Erken dönemde, el bileği splinti (atel) kullanımı ya da ağrıya sebep olan belirli aktivitelerden kaçınma gibi alınacak basit önlemlerle semptomlar genellikle hafifletilse de Median sinir üzerindeki bu baskı devam ettiğinde, sinir hasarına ve çeşitli duyusal problemlere neden olabilir. Tedavi için ilk aşamada el rehabilitasyonu, el-el bileği splintleri, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ), aktivite değişiklikleri ya da steroid enjeksiyonları tercih edilir. Bu tedavi uygulamalarıyla sonuç alınamadığında cerrahi düşünülür” şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Egemen Ayhan, Lokal Anestezi ile Sedasyonsuz - Turnikesiz El Cerrahisi (Wide Awake Hand Surgery - Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet - WALANT) konunda bilgi paylaştı. Uzm. Dr. Ayhan, şunları kaydetti:

“Tendonunuz yaralandığında, siz tamamen uyanık bir halde iken doktorunuzun ağrısız olarak onarım yaptığını, terapistinizin aynı anda size rehabilitasyon sürecini anlattığını düşünün. Bu şekilde, tendon onarımınızın sağlamlığının, ameliyat yaranız kapatılmadan, kendi hareketinizle, doktorunuz ve terapistiniz tarafından değerlendirilebilmekte olacağını da tahmin edebilirsiniz. Son birkaç yılda yaygınlaşan WALANT metodu, tendon cerrahisinin yanı sıra el ile ilgili kırık, sinir sıkışması, sinir onarımı, vb. gibi farklı ameliyatların ki, büyük çoğunluğunun, hasta tamamen uyanıkken lokal anestezi ile turnike kullanmadan yapılabilmesine olanak sağlamıştır.”

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Öksüz, “Karpal Tünel Sendromunda Duyu Eğitimi” konulu sunum gerçekleştirdi. “El, kişilerin günlük yaşamın içinde yer almasını sağlayan ve beyinden alınan bilgileri fonksiyona çeviren en önemli organdır” tanımlamasını yapan Prof. Dr. Öksüz, “El yaralanmalarının birçoğu hayati tehlike oluşturmaz. Ancak el yaralanmaları kişilerin yaşamını doğrudan etkileyen fonksiyonel kayıplara yol açmaktadır. Bu fonksiyonel kayıp nedeniyle kişiler el yaralanmaları sonrasında günlük yaşam aktiviteleri, üretkenlik ve serbest zaman aktivitelerinde bağımlılık ve kısıtlılıklar/kayıplar yaşamaktadırlar. Bu yaralanmalardan biri olan Karpal Tünel Sendromu sonrasında özellikle duyu kaybı meydana gelir. El köşeleri hissedebilen ve karanlıkta görebilen bir duyu organıdır. Duyusu olmayan el kördür. Karpal Tünel Sendromu sonrasında da duyu yeniden eğitim yöntemleri ile ele eski fonksiyonelliği geri kazandırılmaya çalışılır” dedi.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deran Oskay ise “Karpal Tünel Sendromunda Rehabilitasyon” hakkında bilgilendirme yaptı. Doç. Dr. Oskay, “Günlük yaşamda neredeyse her aktivitede kullandığımız ellerimiz vücudumuzda en sık travmaya maruz kalan organlarımız arasında ilk sırada yer almaktadır. El terapisi alanında çalışan ergoterapistler ve fizyoterapistler Türkiye El Terapistleri Derneği'ne üye olarak el terapisi alanındaki yenilikleri, güncel yaklaşımları, toplantıları, kongreleri ve eğitimleri takip edebilmektedirler” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Dekan Yrd. Prof. Dr. Arzu Tuna, akademisyenler ve öğrenciler katıldığı toplantıda konuşmaların ardından konuşmacılara hediye takdim edildi.