SANKO Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı

SANKO Üniversitesi'nde, 2022-2023 akademik yılı kayıt heyecanı başladı. Lisans ve ön lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için il dışından ve Gaziantep'ten gelen öğrenciler SANKO Üniversitesi'nde eğitim almak için ilk adımı atıyor.

Günün erken saatlerinde SANKO Üniversitesi'ne gelen öğrenciler, üniversiteli olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşarken, eğitim, dersler, fiziki ve teknik altyapı, sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda da yetkililerden ve öğrenci kulüplerinin temsilcilerinden bilgi alıyorlar.

SANKO Üniversitesi'nde bu yıl eğitim görmeye başlayacak öğrenciler ile kayıt için gelen veliler, kayıt sırasında personelin ilgisi, güler yüzü ve sağlanan kolaylıklardan dolayı teşekkür ederek, işlemlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Öğrenciler, 22-26 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze veya 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gün sonuna kadar e - kayıt yaptırabilecekler.

SANKO Üniversitesi kayıt günlerinde; Tıp Fakültesi 22 Ağustos Pazartesi günü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 23-24 Ağustos 2022 Salı ve Çarşamba günü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü, Anestezi Bölümü, İlk ve Acil Yardım Bölümü ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünde ise 25-26 Ağustos Perşembe ve Cuma günü kayıtlar gerçekleştirilecek.

Talepte bulunan öğrencilere, bölümüne tahsis edilen güne bakılmaksızın her gün 16:00-17:30 saatleri arasına kayıt randevusu veriliyor.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.