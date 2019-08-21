Sanko Üniversitesi'nde kayıt heyecanı

SANKO Üniversitesi lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için Gaziantep'ten ve diğer illerden gelen öğrenci ve veliler, sabahın erken saatlerinden itibaren üniversite binasında işlemleri yaptırdı. Kayıt döneminde öğrenci ve velilerin işlemlerinde kolaylık sağlamak için gerekli düzenlemelerin yapıldığı SANKO Üniversitesi'nde öğrenci kayıtları için her bölüme farklı günler belirlendi.

Öğrenci kulüp temsilcilerinin yeni katılan öğrencileri karşılayarak bilgi verdiği kayıt günlerinde 19 Ağustos Pazartesi günü Hemşirelik Bölümü, 20 Ağustos Salı günü Tıp Fakültesi öğrencileri kayıt yaptırdı. 21 Ağustos Çarşamba günü Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 22 Ağustos Perşembe günü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, 23 Ağustos Cuma günü de kayıt yaptıramayan tüm öğrenciler bölüm ayrımı yapılmaksızın kayıt yaptırabilecek.

Kayıt için gelen öğrencilerle birebir görüşen Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrencilerin kayıtlarını üniversite binasına gelmeden e-devlet üzerinden elektronik olarak da yaptırabileceklerini hatırlattı.

SANKO Üniversitesi'ne kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenci ve velileri, personelin güler yüz ve ilgisiyle karşılandıklarını belirterek, üniversitesinin imkanları konusunda öğrendiklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SANKO Üniversitesi'nde, 2019-2020 Akademik Yılı'na Sağlık Bilimleri Fakültesi 16 Eylül 2019, Tıp Fakültesi 1. sınıflar ise 23 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.