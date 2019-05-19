SANKO Üniversitesinde konferans

Dr. İbrahim Tarık Özbolat'ın konuşmacı olarak katılacağı “3B Biyoyazıcılarla Organ Basımı” konulu konferans düzenlenecek.

Son dönemlerde üç boyutlu (3B) yazıcıların medikal, eczacılık ve yinelenebilir tıp alanında kullanımıyla bilimde çığır açan gelişmeler sağlandığını belirten Doç. Dr. Özbolat, “Günümüzde doku ve basit organ üretimine olanak sağlayan biyoyazıcıların gelecek için organ nakli konusunda çok önemli bir kaynak teşkil edeceği öngörülmektedir” dedi.

Doç. Dr. Özbolat, sunumunda Penn State Üniversitesi'nde kraniofasial cerrahi ve 3B yazıcıların cerrahi esnasında kullanımı, kemik, kıkırdak, damar, kılcal damar, deri, pankreas ve tümör konularında sürmekte olan yapay doku ve organ üretimi çalışmaları ile bu alanda önümüzdeki yıllarda meydana gelecek gelişmelere değinecek. Konferans, 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 14.00'de SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilecek.

Doç. Dr. İbrahim Tarık Özbolat

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühendislikleri programını çift ana dal ile bitiren Doç. Dr. Özbolat, Buffalo Üniversitesinden 2011 yılında doktora derecesi aldı. 2007 yılından bu yana biyoyazıcılar ile doku üretimi konusunda çalışan Doç. Dr. Özbolat'ın bu alanda yazılmış başta en kapsamlı kitap olmak üzere 120'nin üzerinde akademik yayını bulunmaktadır. Yaptığı çalışmalarla 2014 ASME Pi Tau Sigma Altın Madalya Ödülü, 2014 ASME Chao & Trigger Genç İmalat Mühendisi Ödülü, 2014 İmalat Mühendisleri Birliği Yılın Genç Üretim Mühendisi Ödülü, 2015 3B Yazılım konusunda Yılın Genç Bilim insanı Ödülü, 2014 ABD Ulusal Bilim Vakfı Kariyer Ödülü, 2015 Uluslararası Endüstri Mühendisleri Enstitüsü Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü, Hartz Ailesi Kariyer Ödülü gibi pek çok uluslararası ödül almıştır.