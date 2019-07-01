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SANKO Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanı

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet töreni heyecanı yaşanıyor.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni heyecanı yaşanıyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile yüksek lisans eğitimi veren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bu yıl ikinci mezunlarını verecek.


Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 13.00'te gerçekleşecek törene öğrencilerin aileleri, akademisyenler ve davetliler de katılacak.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında da doktora eğitimleri veriliyor.

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