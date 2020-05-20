SANKO Üniversitesi'nde sanal konferans

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Sanal Konferans'a konuk olan İngiltere Salisbury District Hospital Recovery, Main Theatres'den Sr. Fatma Kaya Çifçi, hemşirelerin insanlığa hizmet ederken, bireylerin, toplumların ve ulusların sağlık ve refahını korumak için çalıştıklarını söyledi.

SANKO Üniversitesi tarafından korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna'nın moderatörlüğünde sanal ortamda düzenlenen konferansa katılan Çifçi, ‘İngiltere'de Hemşire Olmak' konusunda bilgiler paylaştı.

Çifçi, “Hemşireler insanlığa hizmet ederken, bireylerin, toplumların ve ulusların sağlık ve refahını korumak için çalışırlar. Hemşireler yeni doğan bebeklerin ilk çığlıklarından, hayatını kaybedenlerin son nefeslerine kadar, hayatın en değerli ve en trajik anlarından bazılarına tanıklık ederler” dedi.

Hemşirelik mesleğinin İngiltere'de bağımsız rollere sahip olduğunu belirten Çifçi, karar verme, problem çözme konusunda her yıl bilgi ve uygulama sınavlarına girdiklerini, ekip olarak ulusal sağlık birimlerinin oluşturduğu standartlar, rehberler ile görev, yetki ve sorumluluklarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hemşirelik mezunlarının kendilerini güçlü hissetmesi önemli

İngiltere'de hemşirelerin evde bakımda, toplum sağlığında, klinikte, acil ve yoğun bakım servileri ile ameliyathanede doğumdan ölüme hizmet verdiğini kaydeden Çifçi, şöyle devam etti:

“Hemşireler, hasta ya da sağlıklı kişilerin sözcüsü, savunucudur. Kanıt temelli bilimsel bilgilerini her yıl günceller, herkes için sağlık, herkese sağlık hizmeti bilinciyle bakım verir. Kültürlerarası farklılık, etnik köken, din, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmadan herkese bilimsel bilgi ve standartları uygular. Türkiye'de alınan hemşirelik eğitimi bilimsel bilgi ve uygulamaları İngiltere'deki eğitim ile benzerlik içerisinde. Hemşirelik mezunlarının kendilerini güçlü hissetmeleri önemlidir. Eğer İngiltere'ye gelerek, mesleklerini yapmak isterlerse, İngilizcelerini ilerleterek, uluslararası geçerliliği olan İngilizce Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir”

Korona virüsle mücadelede de ön sıradalar

Hemşirelerin korona virüs salgını ile mücadele edilen bugünlerde de “cephenin sıfır noktasında” en iyi hizmeti vermek için mücadele ettiklerine vurgu yapan Çifçi, şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs salgınıyla birlikte insanlar yaşamı daha çok sorgulayıp, doğanın dengesinin, gıda güvenliğinin önemi konusunda daha bilinçli hareket ediyorlar. İlerleyen günlerde fiziksel mesafe günlük yaşamda devam edecek, korona virüs aşının bulunması önemli bir adım olacaktır. Sağlık hizmetlerinde ve toplumda tek kullanımlık malzeme kullanımı ve bilimsel bilgilerin, eğitim, bakım ve danışmanlık hizmetlerinin teknoloji ile daha çok buluşturulacağı, tele sağlık hizmetleri daha da artacak, finansal işlemlerin internet üzerinden yapılması yaygınlaşacak, insanlar birtakım gereksinimlerini online yapmaya devam edecekler”

Prof. Dr. Arzu Tuna

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna ise 12-18 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Hemşirelik Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

“Kırım Savaşı'nda İngiliz askerlerine bakım veren Floranse Nightangale, hemşire olarak mikroorganizmaya karşı istatistik tutmuş, araştırma yapmış ve bakımda bilimsel bilgiyi kullanmıştır” diyen Prof. Dr. Tuna, sözlerini şöyle tamamladı:

“Floranse Nightangale'in doğumunun 200'üncü yılı nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını Hemşire ve Ebeler Yılı olarak kabul etti. Biz de 2020 yılını Uluslararası Hemşirelik Birliği'nin teması olarak benimsedik. İngiltere'de hemşire olarak görev yapan Sayın Fatma Kaya Çifçi, Florance Nightangale'den günümüze hemşirelik hizmetlerinin İngiltere'de nasıl ilerlediği konusunda bilgiler paylaşmak üzere konuğumuz oldu, kendisine teşekkür ediyoruz”