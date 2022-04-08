SANKO Üniversitesi'nde Türkiye Fizyoterapistler günü kutlandı

SANKO Üniversitesi'nde 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü nedeniyle kutlama yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görevli akademik personeli ziyaret ederek, başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Prof. Dr. Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Özgüven, özveriyle görev yapan akademisyenlere çiçek takdim ettiler.