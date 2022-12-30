Sanko Üniversitesi'nde yeni yıl coşkusu

SANKO Üniversitesi'nde yeni yıl dolasıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından akademik ve idari personele yönelik yeni yıl kokteyli düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, yoğun bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, 2023 yılında da aynı inanç ve azimle çalışacaklarını söyledi. Üniversitenin başarısında akademik ve idari personelin çok büyük katkısı olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, “Kurulduğumuz günden beri ekip olarak çok çalıştık ve büyük başarılar elde ettik. Beraber yola çıktığımız bu ekibe yeni katılan arkadaşlarımızla daha da güçleniyoruz. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Prof. Dr. Dağlı, Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu ve üniversite adına YÖK tarafından düzenlenen toplantıda olduğu için programa katılamayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram'ın 2023 yılının sağlık ve başarı getirmesi temennisinde bulunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Dağlı, “Yeni umutlarla karşıladığımız yeni yılın, ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte hepimiz için başta sağlık, huzur, mutluluk getirmesini ve başarılarımızın daim olmasını diliyorum. Yeni yılımız kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı. SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ise yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Kokteyle Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Mıhçıoğlu, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak, Hemşirelik Bölüm Başkanı Nimet Ovayolu ile akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlik yeni yıl pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.