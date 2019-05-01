SANKO Üniversitesinden bilgilendirme ziyareti

SANKO üniversitesi akademisyenleri, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek SANKO Üniversitesini tanıttı.

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleri Kemaleddin Muykan ve Hakan Baba ile birlikte SANKO Üniversitesi ve üniversite eğitimi hakkında bilgi alma fırsatı buldu. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinden Arş. Gör. Cihan Atak, tıp fakültesinde eğitim ve teknik altyapı ile ilgili bilgiler paylaştı. Yapılan ikili anlaşmalarla yurtdışı eğitim imkanları bulunduğunu belirten Atak, öğrencilere ufuklarının genişlenmesi için bunun büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Ergen, mesleki bilgilendirme yanında, bölümün çalışma alanları ve akademik kadro konusunda bilgiler verdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle ise bölümün faaliyet alanlarından ve projelerinden bahsetti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Uzm. Hemşire Hatice Güzel dersler ve mezuniyet sonrası iş imkanları hakkında bilgiler paylaştı. Ziyaretin sonunda öğrencilere hediyeler takdim edildi.