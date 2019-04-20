SANKO Üniversitesinden bilimsel toplantı

Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi” düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda Hematogenetik ve Hematopatoloji Kurs Programları ile başlayan kongre, Gaziantep Novotel'de devam ediyor.

Birbirinden değerli bilim insanlarının katılımı ve yoğun bir programla gerçekleşen kongrenin açılış konuşmasını yapan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2014 yılında eğitime başlayan üniversitenin, tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinde eğitim verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Dağlı, çok genç bir üniversite olmalarına rağmen kuruldukları günden bu yana bölgede ve ülkede “adlarını duyuracak” projeler için çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaptı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise, üniversitelerin “daha çok bilenin, daha az bilene öğrettiği istasyonlar” olduğunu kaydetti.

Bakmanın yetmediği, görmenin önemli olduğu bir dünyada üniversitelerin araştırma yapan kurumlar yapan bir yapıyla devamlılığını sürdürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Baran, “Üniversiteler, içinde bulundukları toplumda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarını yetiştiren ve toplumun her kesimine sunan kurumlardır” dedi.

Prof. Dr. Baran üniversitelerin eğitim ve araştırmayla topluma katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Deneysel Hematoloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan da, geçen yıl kemik iliği naklinde milyonda altmışı geçerek, uluslararası standarda ulaşıldığını vurguladı.

Bundan sonra kök hücre nakil ve tedavisinin ülkemizde akredite olan merkezlerde yapılabileceğine işaret eden Pof. Dr. İlhan, hedeflenmiş ve kişisel tedavi konularında, “Her dokuda bir kök hücre olduğunu, bu kök hücrelerin mutasyona uğradığında kanser hücresine dönüştüğünü düşünüyoruz. Kanser kök hücresi kemoterapi ve radyoterapiye duyarlı olmadığından bu nedenle de hücresel tedaviye doğru gidilmesi gerekecek. Bizler de bu nedenle deneysel olarak buna doğru gideceğiz” şeklinde konuştu.

Deneysel Hematoloji Derneği Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Ünal ise, kongreyi 6. kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Prof. Dr. Ünal, “Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz Hocamızın ev sahipliğinde bu kongrenin çok verimli geçeceğine inanıyor, hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kongrenin bilimsel kısmına geçildi. Kongreye SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Tıp Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Ayşen Bayram, çok sayıda bilim insanı, hekim, sağlık çalışanı ve öğrenci katılım sağladı.

Uluslararası katılımlı deneysel hematoloji kongresi kurs açılışı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen VI. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi bir gün önceki kurs programıyla başladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin 600 yatak kapasitesiyle tek çatı altında en büyük ve tam donanımlı özel hastanesinin, bu altyapı üzerine kurulan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi için çok büyük bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Tıp fakültelerinin önemli işlevlerinden birinin de bilimsel faaliyeteler düzenlemek olduğunu anımsatan Prof. Dr. Akkın, “Kuruluşumuzdan itibaren ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetler düzenliyoruz. Bu kongreye de ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor hem bilimsel hem de sosyal açıdan başarılı bir kongre diliyorum” diye konuştu.

Kongrenin düzenlenmesine katkı sağlayan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise, verimli ve güzel bir kongre temennisini paylaştı.