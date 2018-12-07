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SANKO Üniversitesi'nden diyabet eğitimi

SANKO Üniversitesi Diyabet Kulübü öğrencileri, Avukat Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine diyabet konusunda eğitim düzenledi.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Meryem Kılıç başkanlığında Avukat Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden Diyabet Kulübü üyeleri, diyabetin genel seyri, dünyada, Türkiye'de ve Gaziantep'te görülme sıklığı, önemi, tipleri, risk faktörleri, belirtileri, diyabeti önlemede beslenme ve fiziksel aktivitenin rolü hakkında paylaşımda bulundu.


Diyabet Kulübü üyeleri, etkinlik kapsamında katılımcıların şeker ölçümlerini de yaptı.

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