SANKO Üniversitesi'nden geleceğin üniversitelilerine ziyaret

Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Tuba Denkçeken, öğrencilere fakültenin akademik kadrosu hakkında bilgi verdi.

Fakültenin projeleri, derslikleri, laboratuvarları ve çalışmalarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Denkçeken, uygulamalı eğitimlerini yaptıkları SANKO Üniversitesi Hastanesi'ni tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna ise hemşirelik bölümüne yönelik bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Tuna, eğitimde en büyük avantajlarının SANKO Üniversitesi Hastanesi olduğunu belirterek, üniversitede eğitim, olanaklar ve öğrenci etkinliklerinden bahsetti.

Hemşirelikte yabancı dil bilen mezunların akademik çalışmalar için büyük avantaj sağladıklarını anımsatan Prof. Dr. Tuna, hemşirelerin çalışma alanlarına yönelik bilgiler de paylaştı.

Sunumların ardından öğrencilere armağan takdim edildi.