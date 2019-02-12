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SANKO Üniversitesi'nden ilk yardım eğitimi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof.

Dr. Arzu Tuna, Gaziantep Belediyesi Kent Konseyi'nde ilk yardım eğitimi verdi.


“İlk yardım hayat kurtarır” sloganıyla verilen eğitimde gençlerle bir araya gelen Prof. Dr. Tuna, kalbi duran, soluğu kesilen, bilinci kapalı bir kişiye ilk 5 dakika içinde uygulanması gereken temel yaşam desteği konusunda bilgiler paylaşarak, uygulamalar yaptırdı. Katılımcılar tarafından ilgi gören ve büyük bir dikkatle takip edilen eğitim soluğu duranlarda, sara nöbeti geçirenlerde, bilinç kaybı yaşayanlarda, kanamalarda,kırıklarda,uzuv kopmalarında ilk yardıma ve temel yaşam desteğine yönelik soruların yanıtlanması ile son buldu.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.

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