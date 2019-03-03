SANKO Üniversitesi'nden Oğuzeli ve Karkamış'ta kariyer günü

SANKO Üniversitesi bölgeye yönelik kariyer günleri kapsamında 6 Mart Çarşamba günü Oğuzeli ve Karkamış'ta eğitimciler ve öğrencilere bir araya gelecek.

“Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinin akademisyenleri bilgilendirme yapacak. Kariyer günüde Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğr. Gör. Hatice Adıgüzel fakülteler ve bölümleri ile sunumlar yaparak, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

6 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek kariyer günü Oğuzeli Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde saat 10.00'da, Karkamış Belediyesi Konferans Salonunda ise saat 14.00'te başlayacak.