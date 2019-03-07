SANKO Üniversitesi'nden Oğuzeli'nde kariyer günü

SANKO Üniversitesi bölgeye yönelik kariyer günleri etkinlikleri kapsamında Oğuzeli'nde eğitimciler ve öğrencilere bir araya geldi.

Oğuzeli Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer gününde bir konuşma yapan SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, eğitimcilerle ve öğrencilerle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Pasinlioğlu, “SANKO Üniversitesi genç ve dinamik bir üniversite olarak geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını verdi. Siz gençleri de öncelikle öğrencilerimiz ve başarılı bir eğitim hayatının ardından mezunlarımız arasında görmekten mutluluk duyarız. Hepinize sınavda başarılar diliyorum” dedi.

Tematik sağlık üniversitesi olan SANKO Üniversitesi'nde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri'nde eğitim verdiğini anımsatan Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Bunların yanında yüksek lisans programlarımız da bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı ise SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında bilgiler paylaştı. Tıp eğitiminin zor ancak bir o kadar da fedakârlık gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Sırmalı, “Bu zorlu eğitim sürecinde en büyük avantajlarımızdan biri de 600 yatak kapasiteli SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sahip olmamız” diye konuştu.

Öğrencilerin eğitim hayatında geleceklerini yönlendirme açısından önemli bir yere sahip olan yurtdışı imkanları konusuna da değinen Prof. Dr. Sırmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz henüz ilk yıllarından itibaren hazırladıkları projeleri gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kongrelerde sunma imkanına sahipler. Bu da onlar için seçtikleri mesleğin ülkemizde ve dünyadaki ilerleyişini görmelerini sağlamak açısından büyük bir artı. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak amacımız birbirinden değerli akademisyenlerle, öğrencileri bilimin gerekleri doğrultusunda dünyadaki son gelişmelerle yetiştirmektir.”

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunlarının iş imkanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu da beslenme ve Diyetetiğin; bilinçsiz beslenme sonucunda oluşabilecek hastalıkları önlemek ve sağlıklı besinlerin tüketilmesine yönelik çalışmalar yapan bir bilim dalı olduğuna vurgu yaptı.

Beslenmenin besin öğelerinin vücuttaki metabolik ve fizyolojik rollerini araştırırken, diyetetiğin beslenme ile ilgili hastalıkların tedavi ve komplikasyonlarının önlenmesi ile ilgilendiğini anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Mıhçıoğlu, şunları kaydetti:

“Sağlık alanındaki gelişmeler ışığında diyetisyenlik mesleğinin çalışma alanları da gün geçtikçe genişlemektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kamu kurumlarında çalışabilecekleri gibi özel sektörde de geniş iş olanaklarına sahip olabileceklerdir.”

Hemşirelik mesleği

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat, hemşirelik mesleğinin bir sağlık disiplini olduğunun altını çizdi. “Hemşirelik; bireylerle kurduğu kişiler arası ilişki aracılığıyla insana doğrudan hizmet veren mesleklerdendir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Polat, “Hemşireler hastayla en uzun süre bir arada olan meslek grubu olmaları nedeniyle; hastayı en fazla tanıyan kişi olarak, bakım ve tedaviyi etkileyebilecek ve yönlendirebilecek verilere sahip nadir meslek üyelerinden biridir. Hemşirelik mesleğinin çalışma alanı, insanın olduğu her yerdir. Okullar, klinikler, hastaneler ve tüm toplum hemşirelerin çalışma alanıdır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde yetkin, donanımlı ve profesyonel hemşirelere her zaman ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.

Üniversite süreci

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. Hatice Adıgüzel de üniversite yaşamının insan hayatının en eğlenceli yılları olmakla beraber, sosyal becerilerin, toplum ve benlik algısının arttığı kişisel gelişim sürecinden oluştuğuna dikkat çekti. Bireylerin bu süreçte mesleki eğitim-öğretim yanında pek çok sosyal kazanç da elde ettiğini vurgulayan Adıgüzel, “Bu kazançlar ise kişinin öncelikle kendine, mesleğine inanç ve saygısından, sonrasında topluma önem vermesinden ileri gelir. Bu nedenle gençler meslek seçimi yaparken süreci sadece; ‘Sınav stresinden kurtularak herhangi bir mesleğe atılmak için eğitim almak' olarak görmemelidir” ifadelerine yer verdi. Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdür V. Begüm Tekin ise üniversitenin sosyal imkanları, öğrenci kulüpleri, burslar ve faaliyetler konularında sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencileri Doğukan Karlı ve Yusuf Türker, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Anıl Kartal, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mehmet Demir, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğur Ferhat Güneş eğitim gördükleri bölümlerle ilgili paylaşım yaptı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın da konuklar arasında olduğu kariyer gününe, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven, okul yöneticileri, eğitimciler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.