SANKO Üniversitesi'nden sertifika programı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 11 Mart-19 Nisan tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı düzenlenecek.

Programa katılmak isteyenler 1 Mart 2019' tarihine kadar yogunbakimhemsire@sankotip.com adresine mail yoluyla ya da SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhemşireliği'ne gelerek, doğrudan başvuru yapabilecek.

Sertifika programına yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış), sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilecek.

Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programı, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhemşiresi Uzm. Hem. Ceylan Özyılmaz koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Hematoloji, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.