SANKO Üniversitesi'ne geleceğin üniversitelilerinden yoğun ilgi

Özel Uygar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, meslek seçimi öncesi bilgi almak ve üniversite ortamını yakından görmek için SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Rehber Öğretmenleri Hakan Sarısoy ile birlikte SANKO Üniversitesi'ni ziyaret eden öğrencilere, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehtap Özkur, Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Denkçeken, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Elif Pala üniversite hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler üniversitenin olanaklarını yerinde görüyor

SANKO Üniversitesi'nde teorik olduğu kadar, uygulamalı eğitimin de çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Mehtap Özkur, üniversitenin bu konudaki farklılıklarına ve avantajlarına değindi.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Denkçeken de tıp fakültesi akademik kadrosu, faaliyetleri, projeleri, laboratuvarları ve SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin öğrencilere ve eğitime sağladığı katkılar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Öğretim Üyelerinin eşlik ettiği öğrencilere, son teknolojiyle donatılmış laboratuvar konusunda laboratuvar sorumlusu Nilay Uçar bilgi sundu.

Sosyal kurumsal hizmetler müdürlüğünden Bekir Cansız ise öğrencilere sosyal imkanlar, puanlar ve sıralama konusunda açıklama yaptı.

Özel Uygar Fen Lisesi Rehber Öğretmeni Hakan Sarısoy tarafından öğrencilerin farklı bir ortamda sınav deneyimi yaşaması için SANKO Üniversitesi dersliğinde yapılan deneme sınavı sonrası, öğrencilere armağanlar takdim edildi.