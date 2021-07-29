SANKO Üniversitesi'ne “Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi" belgesi

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversitemiz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gözetim tetkiki ile TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve Küresel Salgın Bağlamında TSE Covıd-19 Güvenli Kampüs Belgelendirmesi kapsamında değerlendirilmiştir” dedi.

Belgenin önemine değinen Prof. Dr. Dağlı, “Sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik uygulama ve şartlar anlamına gelen hijyen ile insan kaynaklı atıkların, çöplerin ve kirli suların güvenli şekilde toplanıp, uzaklaştırılması sayesinde hijyen şartlarının sağlanması ve sürdürülmesi anlamına gelen sanitasyonu sağlayan üniversitemiz gerek akademik gerekse toplumsal sorumluluklarını yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Değerlendirme sonucunda üniversitenin, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ile Küresel Salgın Bağlamında TSE Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesi almaya hak kazandığını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda Hijyen ve Sanitasyon Prosedürü tanımlanmış, temizlik, dezenfeksiyon ve sanitasyon süreçleri standardize edilmiş (işlem/yapılma sıklığı, kullanılacak araç gereç ve kimyasalların niteliği ve miktarı, işlemin akış sırası) ve uygulamaya geçmiştir.

Hijyen ve Sanitasyon Prosedürü gereğince, hijyen ve sanitasyon işlerinin yapılmasından, kaydedilmesinden ve kontrolünden sorumlular belirlenmiş ve yönetsel sürece eklenmiştir.”

SANKO Üniversitesi'nin öğrencilerinin, öğretim görevlilerinin, çalışanlarının ve sunulan hizmetlerden yararlanıcılarının sağlığının korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemek için belirlenmiş prosedür çerçevesinde çalışmalar sürdürdüğünün altını çizen Prof. Dr. Dağlı, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aldığımız başarılı sonuçlar, ekip çalışmasının önemini bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.