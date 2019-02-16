SANKO Üniversitesine ziyaret

SANKO Üniversitesi'ne ziyarette bulunan Özel Hatem Deva Sağlık Meslek Lisesi 12'inci sınıf öğrencilerine SANKO Üniversitesi tanıtıldı.

Özel Hatem Deva Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, sağlık bilimlerinde tematik üniversite olan SANKO Üniversitesinin fiziki alanlarını gezerek, sağlıkla ilgili mesleklerle ilgili bilgi aldı. SANKO Üniversitesinin laboratuvarlarını, yemekhanesini, kütüphane, derslik ve sosyal alanlarını akademisyenler eşliğinde inceleme yapan öğrencilere, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi de gezdirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Araştırma Görevlisi Saadet Özen,Hemşirelik Bölümünden Öğretim Görevlisi Emine Baş, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğretim Görevlisi İpek Katırcı Kırmacı öğrencilere bölümleri ve meslekleri ile paylaşımlarda bulundu. Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdür V. Begüm Tekin ise öğrencilere üniversitenin sosyal imkanları, öğrenci kulüpleri ve bursları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Gezi sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.