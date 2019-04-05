SANKO üniversitesine ziyaret

sınıf öğrencileri SANKO Üniversitesini ziyaret etti.

Rehber Öğretmenleri Sinan Özdemir ve Kader Karageyik eşliğinde SANKO Üniversitesini gezen öğrenciler, bölümler hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Görevlisi Hatice Adıgüzel, fizyoterapi mesleği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bölümün çalışma alanları ve iş imkanları hakkında bilgiler paylaşan Adıgüzel, bölüm olarak yapılan ikili anlaşmalarla öğrencilere yurt dışı kapılarının açıldığını da söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Arş. Gör. Meryem Özdemir ise bölümün öğretim üyelerinden, bölümün faaliyet alanlarından ve projelerinden bahsetti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, “Daha sıkı çalışın çünkü gelecek sene sizleri öğrencimiz olarak görmek istiyoruz” dedi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Hemşire Büşra Atsal, derslerin işleyişleri hakkında bilgi aktardı. Atsal, öğrencilerin, üniversite hastanesinde uygulamalı staj eğitimi aldıklarına dikkat çekti. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları ödüllere, sosyal sorumluluk projelerine, etkinlikler ve mezun olduktan sonraki istihdam olanakları konusuna değinen Atsal, Yüksek Lisans Programıyla ilgili de bilgiler paylaştı.

Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdür V. Begüm Tekin de üniversitenin bursları, sosyal imkanları ve öğrenci yerleştirme sıralamaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret bitiminde öğrencilere hediyeler takdim edildi.