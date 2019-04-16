SANKO Üniversitesine ziyaret

Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 12'inci sınıf sayısal öğrencileri SANKO Üniversitesini ziyaret etti.

Rehber Öğretmeni Zülküf Demirbaş ve Fizik Öğretmeni Ahmet Acar eşliğinde SANKO Üniversitesine gelen öğrenciler, birimleri gezerek detaylı bilgi aldı. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz, fakülte ve sağlık sektöründe eğitim konusunda bilgi verdi, simülasyon laboratuvarlarını anlatarak, öğrencilere uygulamalar yaptırdı. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İmge Uslu da öğrencilere anatomi laboratuvarını gezdirerek, tıp eğitiminin olmazsa olmazı kadavralar ve SANKO Üniversitesindeki eğitim konularında bilgi verdi. Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdür V. Begüm Tekin'in üniversitenin sosyo - kültürel faaliyetleri ve burslarını anlatmasının ardından SANKO Üniversitesi adına öğrencilere armağan takdim edildi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.