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SANKO Üniversitesine ziyaret

Gaziantep Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, SANKO Üniversitesine bilgilenme gezisi düzenledi.


Rehber Öğretmeni Esra Okçu ile birlikte SANKO Üniversitesi'ne gelen öğrencilere, bölümler, fiziki ve teknik altyapıya ilişkin bilgi sunuldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Arş. Gör. Meltem Uzun, fizyoterapistlik mesleği ve kariyer planlaması konusunda öğrencilere bilgi paylaştı. Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Arş. Gör. Meryem Özdemir ve Hemşirelik Bölümünden Öğr. Gör. Zeynep Doğan da derslerin işlenişi ve uygulamalar konusunda öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtladı.


Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verilerek, birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

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