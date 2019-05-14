SANKO Üniversitesi'ne ziyaret

Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri Nuriye Özdemir ile birlikte SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Çetin, öğrencilere tıp eğitimi ve tıp mesleği ile ilgili bilgilendirme yaptı, düzenlenen bilimsel etkinlikleri anlattı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Uzm. Fizyoterapist İpek Katırcı Kırmacı, bölümünde verilen eğitim, bölümün çalışma alanları, iş imkânları konusuna değindi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle ise bölümün öğretim üyeleri, faaliyet alanları ve projelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Öğr. Gör. Emine Baş da hemşirelik mesleği konusunda açıklama yaptı, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin uygulamalı eğitim için kendilerine çok büyük avantaj olduğunu söyledi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere armağanlar verildi.