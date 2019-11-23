SANKO Üniversitesi'ne ziyaret

Nizip Özel Ünsal Ören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Lise Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Ceylan eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret eden öğrencilere, üniversitenin bölümleri ve eğitim olanaklarının yanı sıra, etkinlikler konusunda da bilgi verildi. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Arş Gör. Meltem Uzun, öğrencilere bölümdeki eğitimden, fizyoterapistlerin iş imkanlarını ve üniversitenin yüksek lisans eğitimi olanaklarını anlattı. Aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş, ders içerikleri ve uygulamalı eğitim konusunu değindi, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde öğrencilerin uygulamalı eğitim aldıklarını belirtti. Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna ise uygulama dersinde öğrencilerle bir araya geldi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Arş. Gör. Meryem Özdemir Petek, Gaziantep Futbol Kulübü altyapısına beslenme konusunda yardımcı olduklarını dile getirdi. Petek, bölüm mezunlarının çalışabilecekleri iş alanları ve çeşitliliğin arttığının da altını çizdi. Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin ise öğrencilere yönelik uygulamalar, kulüp ve etkinlikler ile burs ve harçlıklar konusuna değindi. Laboratuvarları da gezen öğrenciler, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar'dan uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonunda armağan verilen öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi yapıldı.