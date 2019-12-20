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SANKO Üniversitesine ziyaret

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri Sibel Toy eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret ederek, gelecek yıl girecekleri üniversite sınavı öncesi üniversiteye ilişkin bilgi aldılar.

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri Sibel Toy eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret ederek, gelecek yıl girecekleri üniversite sınavı öncesi üniversiteye ilişkin bilgi aldılar.


SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven tarafından üniversite eğitimi ve tıp fakültesine yönelik bir sunum geçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Yurtseven, tıp fakültesinin deneyimli ve başarılı kadrosu, üniversitenin teknik altyapısı, laboratuvarları ve zengin içeriğe sahip kütüphaneye ilişkin paylaşımda bulundu. Sunum sonunda öğrencilerin soru yağmuruna tuttuğu Dr. Öğr. Üyesi Yurtseven, başarı dileklerinde bulundu.


Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü'nden İbrahim İncioğlu, öğrencilerin neden SANKO Üniversitesi'ni tercih ettiklerini anlatan bir sunum yaptı. Kulüp etkinlikleri ile öğrencilerin farkındalık oluşturduklarına dikkat çeken İncioğlu, üniversitenin puanları ve bursları ile ilgili de bilgiler paylaştı.


Laboratuvarları gezerek, uygulamaları birebir yerinde görme fırsatı da bulan öğrenciler, birim sorumlusu Nilay Uçar tarafından bilgilendirildi.

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