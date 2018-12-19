SANKO Ünivesitesi Yaşam Rehberim Kulübü'nden etkinlik

Yaşam Rehberi Kulübü tarafından Araştırma Görevlisi Saadet Özen önderliğinde, SANKO Park AVM'de “Öneriler Bizden Kontrol Sizden, Obezite ve Diyabet” farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik sırasında, yaklaşık 600 kişinin vücut ağırlığı ve boy ölçümleri yapıldı. Bu ölçümler sonucu, kolaylıkla hesaplanabilen ve vücut ağırlığının sağlık üzerindeki risk seviyesini belirlemek için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen Beden Kitle İndeksi hesaplandı. Bu hesaplama yöntemi ile ilgili dileyen ziyaretçilere bilgi verilerek, hesaplamalara ilişkin materyaller dağıtıldı.

Obezite saptanan ve eşlik eden hastalıklardan olan diyabeti bulunan kişilere beslenmelerini yönetmeleri ve kendilerini kontrol altında tutabilmeleri için bilgiler verildi, konuya uygun halk eğitimine yönelik hazırlanan broşürler dağıtıldı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve eşi ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanlarının katılarak destek verdiği etkinlik, Gaziantep halkında beslenme konusunda bilinç oluşturmak ve farkındalık sağlamak yanında, aday diyetisyenlerle halkın bir araya geldiği etkili bir sosyal sorumluluk projesi oldu.