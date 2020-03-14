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SANKO'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

SANKO Üniversitesi’nde ve üniversite hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, akademisyen ve doktorlara armağan takdim edildi.

SANKO Üniversitesi'nde ve üniversite hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, akademisyen ve doktorlara armağan takdim edildi.


SANKO Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, akademisyenleri ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Prof. Dr. Dağlı, üzerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözü yazılı armağan takdim ettiği akademisyenleri, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında hekimlere armağan sunuldu.


Genel Müdür Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş ve Hastane Müdürü Hüseyin Söylemez ile hekimlere, üzerinde Büyük Atatürk'ün Türk hekimlerine güveninin ifadesi olan “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözü yazılı armağan takdim ederek, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı, sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

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